Davinson Sanchez'den Falcao itirafı! ''Her şey söylediği gibi oldu''

Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta zor günler yaşanmaya devam ediyor. Derbi performansıyla sınıfta kalan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden şampiyonluğa avlu attı. Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tam 14 puan gerisinde yer alıyor.
Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay, sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11'ler netleşti. İşte detaylar...