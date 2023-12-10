Davinson Sanchez'den Falcao itirafı! ''Her şey söylediği gibi oldu''

Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta zor günler yaşanmaya devam ediyor. Derbi performansıyla sınıfta kalan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden şampiyonluğa avlu attı. Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tam 14 puan gerisinde yer alıyor.