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Haberler
  • 10 Aralık 2023 Pazar 16:06

Davinson Sanchez'den Falcao itirafı! ''Her şey söylediği gibi oldu''

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor

Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta zor günler yaşanmaya devam ediyor. Derbi performansıyla sınıfta kalan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden şampiyonluğa avlu attı. Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tam 14 puan gerisinde yer alıyor.

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay, sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11'ler netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe düğmeye bastı! Ocakta 2 yıldız birden...

Fenerbahçe düğmeye bastı! Ocakta 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için harekete geçildi. Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, Anthony Martial ve Florentino Luis için harekete geçti. İşte detaylar...
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