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Haberler
  • 4 Aralık 2023 Pazartesi 00:17

Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor! İşte Hasan Arat'ın yapacakları...

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat oldu. Düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda seçilen ve kulüp tarihinin 35. başkanı olan Hasan Arat'ın projeleri ise belli oldu.

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