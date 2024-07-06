Berlin kırmızı-beyaz! Maça saatler kala heyecan dorukta

A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar!

EURO 2024'te Çekya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da hazırlıklar başladı. Karşılaşmanın hazırlıkları sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldız futbolcu Arda Güler arasında ilginç görüntüler yaşandı. İkili arasında yaşanan bu anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti.