Berlin kırmızı-beyaz! Maça saatler kala heyecan dorukta

A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar!
EURO 2024'te Çekya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da hazırlıklar başladı. Karşılaşmanın hazırlıkları sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldız futbolcu Arda Güler arasında ilginç görüntüler yaşandı. İkili arasında yaşanan bu anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Dortmund yine kırmızı-beyaz! Almanya sokakları maç öncesi doldu taştı
A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...
Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''
A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin domine ettiği ve Arda Güler'in maça damga vurduğu belirtilirken, ''Türkler mücevherine güvendi.'' ifadelerine yer verildi. İşte dünya basınından Türkiye'nin galibiyetinin yansımaları...