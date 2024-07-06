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Haberler
  • 6 Temmuz 2024 Cumartesi 17:47

Berlin kırmızı-beyaz! Maça saatler kala heyecan dorukta

A Milli Futbol Takımı bu akşam Hollanda ile çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Türk taraftarlar Berlin sokaklarını kırmızı beyaza boyadı ve Milli Takım'a destek oldu. İşte görüntüler...

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EURO 2024'te Çekya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da hazırlıklar başladı. Karşılaşmanın hazırlıkları sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldız futbolcu Arda Güler arasında ilginç görüntüler yaşandı. İkili arasında yaşanan bu anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...

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Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''

A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin domine ettiği ve Arda Güler'in maça damga vurduğu belirtilirken, ''Türkler mücevherine güvendi.'' ifadelerine yer verildi. İşte dünya basınından Türkiye'nin galibiyetinin yansımaları...
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