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Haberler
  • 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:34

Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip! İtalyan devi onu istiyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki performansıyla büyük beğeni topladı. Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran milli stoper Abdülkerim Bardakcı için İtalyan devi Milan devreye girdi. İşte detaylar...

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