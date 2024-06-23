A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar!

Dortmund yine kırmızı-beyaz! Almanya sokakları maç öncesi doldu taştı

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...