A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar!

Dortmund yine kırmızı-beyaz! Almanya sokakları maç öncesi doldu taştı
A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...
Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''
A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin domine ettiği ve Arda Güler'in maça damga vurduğu belirtilirken, ''Türkler mücevherine güvendi.'' ifadelerine yer verildi. İşte dünya basınından Türkiye'nin galibiyetinin yansımaları...