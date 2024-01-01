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Haberler
  • 1 Ocak 2024 Pazartesi 11:19

6 oyuncunun bileti kesildi! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe için transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı-lacivertlilerde, tam 6 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Rekorlarla geçti! Futbolda 2023'e Galatasaray damga vurdu

Rekorlarla geçti! Futbolda 2023'e Galatasaray damga vurdu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray 2023 yılına adeta damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, birçok rekora imza atmayı başardı. İşte Cimbom'un 2023 yılı karnesi...

'Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu

''Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum'' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, takımdan ayrılacağı iddiaları için ''Tansferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum.'' ifadelerini kullandı.

Gol bile yemiyorlar! Galatasaray son maçlarda Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu

Gol bile yemiyorlar! Galatasaray son maçlarda Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında cuma günü Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların ezeli rakibine son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunuyor. İşte detaylar...
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