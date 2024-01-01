6 oyuncunun bileti kesildi! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları

Rekorlarla geçti! Futbolda 2023'e Galatasaray damga vurdu
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray 2023 yılına adeta damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, birçok rekora imza atmayı başardı. İşte Cimbom'un 2023 yılı karnesi...
''Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum'' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, takımdan ayrılacağı iddiaları için ''Tansferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum.'' ifadelerini kullandı.