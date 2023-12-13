12 maç sürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayla Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkacak.

''Yeni bir adım atmaya hazırım'' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu transfere açık kapı bırakarak kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu aktardı.