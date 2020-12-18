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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 15:31
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Yeni Malatyaspor'dan kura yorumu: Finale çıkmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor'dan kura yorumu: Finale çıkmak istiyoruz

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AA

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA'ya yaptığı açıklamada, kupada Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Son 16 turunda kolay rakibin olmadığını belirten Çelikel, "Finale kadar çıkmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız, hayırlısı olsun." diye konuştu.

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