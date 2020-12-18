Yeni Malatyaspor'dan kura yorumu: Finale çıkmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA'ya yaptığı açıklamada, kupada Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi.
Son 16 turunda kolay rakibin olmadığını belirten Çelikel, "Finale kadar çıkmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız, hayırlısı olsun." diye konuştu.
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DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
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