Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e şok tepki: 'Otur yerine!'

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Deniz Türüç krizi yaşandı. İlk yarıda sarı lacivertlilerin golünü atan ve skoru 1-1’e getiren Deniz Türüç, ikinci yarının 61. dakikasında oyundan alınırken yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.
Ancak oyundan alınmasına anlam veremeyen Deniz Türüç, saha kenarına gelirken iki elini yana açtı ve ‘Neden oyundan çıktım’ diyerek kenar yönetime tepki gösterdi.
ELİYLE İŞARET ETTİ
Yedek kulübesinde tepkisini sürdüren Türüç, yardımcı antrenör Volkan Demirel’in müdahalesiyle karşılaştı. Tribündeki Volkan Demirel’in eliyle “Otur yerine” işareti yaptığı görüldü.
Tepkisini sürdüren Deniz Türüç soyunma odasının yolunu tutarken, oyuncu değişikliği öncesinde Volkan Demirel’in telefonla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
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