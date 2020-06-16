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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 23:29
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Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e şok tepki: 'Otur yerine!'

Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e şok tepki: 'Otur yerine!'

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Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçta oyundan alınınca kenar yönetime tepki gösterdi. Tribündeki yardımcı antrenör Volkan Demirel ise Türüç'e eliyle 'otur' işareti yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Deniz Türüç krizi yaşandı. İlk yarıda sarı lacivertlilerin golünü atan ve skoru 1-1’e getiren Deniz Türüç, ikinci yarının 61. dakikasında oyundan alınırken yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

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Ancak oyundan alınmasına anlam veremeyen Deniz Türüç, saha kenarına gelirken iki elini yana açtı ve ‘Neden oyundan çıktım’ diyerek kenar yönetime tepki gösterdi.

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ELİYLE İŞARET ETTİ

Yedek kulübesinde tepkisini sürdüren Türüç, yardımcı antrenör Volkan Demirel’in müdahalesiyle karşılaştı. Tribündeki Volkan Demirel’in eliyle “Otur yerine” işareti yaptığı görüldü.

Tepkisini sürdüren Deniz Türüç soyunma odasının yolunu tutarken, oyuncu değişikliği öncesinde Volkan Demirel’in telefonla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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