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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: "Fenerbahçe'nin çok büyük bir planlamaya ihtiyacı var"
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 00:04
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: "Fenerbahçe'nin çok büyük bir planlamaya ihtiyacı var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: "Fenerbahçe'nin çok büyük bir planlamaya ihtiyacı var"

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, sonucun kendileri için kötü bir son olduğunu belirtti.

Maçtan önce tüm planlarını galibiyet doğrultusunda yaptıklarını dile getiren Karapınar, "Camiamız için çok önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımızı sekteye uğradı. Çok kötü bir gol yedik. 2-3 gündür aynı pozisyonları çalışıyoruz ve kötü bir başlangıç oldu. Sonra toparlandık, mücadele etmeye başladık. İyi de oynuyorduk ama Sörloth ve Pereira bizim kulübeyi tahrik etti. Maçın son anlarında Emre bizim için çok önemliydi, onu da kullanamadık." ifadelerini kullandı.

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İkinci yarının dengeli başladığını ve her an gol atabilme durumlarının bulunduğunu vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık. Yediğimiz gol bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Üst seviyedeki oyuncuların yapmayacağı bir hatayla gol yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var. Hoca ve oyuncular dahil. Oyuncuların nerede oynadıklarının farkına varması lazım. Artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmamız gerekiyor."

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