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  • Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak"
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 00:07
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak"

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çimşir, galibiyetten ötürü takımı kutladı.

Çimşir, futbolcularının önemli bir efor sarfettiğini dile getirerek, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım." ifadelerini kullandı.

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Önlerinde kupa finaliyle beraber 8 maç olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var. Hafta hafta, adım adım gidiyoruz. Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak."

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