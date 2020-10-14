Vincent Aboubakar: Sözleşmem feshedilebilir

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli forvet, “Daha önce kısa bir hikayemiz vardı. O hikayeyi devam ettirmek için buradayım. Sakatlığım tekrarlarsa sözleşmem feshedilebilir. Buna rağmen bana yapılan iyi karşılamaya teşekkür ediyorum. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Uzun süren bir sakatlığım oldu. Uzun süre oynamadım ama şu anda hiçbir sorunum yok.” dedi.
MENAJERİM ANLAŞAMADI
Aboubakar, “Önceki dönemde buradan ayrılmam menajerim ve kulüp arasındaki anlaşmazlıkla ilgiliydi. Şimdi yeniden beraberiz. 1+1 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemdeki fesih maddesini de biliyorsunuz. Porto ile 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben sahaya çıkıp hazır olmak istediğim için buraya geldim. Ben 9 numarayım. Kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama benden istenirse kanat forvet de oynayabilirim.” diye konuştu.
30 TANE ATSAM FAYDASIZ
Aboubakar, “Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyüyüp gelişmemiz lazım. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak hiçbir şey kazanamazsanız bunun bir önemi yok.” dedi.
BURASI BENİM EVİM
Yıldız golcü, “İspanya’dan gelen teklifler vardı ama Beşiktaş’ı seçtim. Bildiğim, sevdiğim bir kulüp. Burada karşılıklı bir güven var. Burası benim evim. Hoca ile ilişkimiz iyi.” ifadelerini kullandı.
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