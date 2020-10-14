Fenerbahçe ve Beşiktaş boştaki Danny Welbeck için kapışıyor

Tecrübeli forvet Danny Welbeck, geçtiğimiz günlerde Watford’dan ayrılarak boşa çıkmıştı. Bu tip zor durumda kalan oyuncular için FIFA, ayrıcalık tanıyor. Boştaki isimlerin, transfer dönemi bitmesine rağmen kulüplere imza atmasına izin verebiliyor.
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Bütün bunlar yaşanırken İngiliz medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Süper Lig’den Fenerbahçe’nin 1.85 boyundaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Aynı zamanda Beşiktaş’ın da devrede olduğu kaydedildi.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.
İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.