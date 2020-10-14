3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır

AKŞAM Özel Haber

Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim... Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi. 31 Mayıs 2020 ile 31 Ağustos 2020 arasında kulüplerin kemer sıkma politikasına rağmen borçları bir önceki döneme göre artış gösterdi.

Futbolumuzda "3 Büyük" olarak tanınan kulüplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın borsaya gönderdikleri mali tablolar, mali açıdan yaşadıkları zorlukları da net şekilde ortaya koyuyor.

Her 3 kulübümüz de 31 Mayıs 2020 ve 31 Ağustos 2020 dönemini kapsayan 3 aylık bilançolarında zarar açıkladı. Ancak tablo sadece açıklanan zararla izah edilecek kadar basit değil.

İflasın eşiğinde dolaşan 3 kulübün de pandemi nedeniyle kemer sıktıkları bu dönemde borçlarının büyümesi dikkat çekiyor. 3 kulüp de bir önceki döneme göre "Toplam Yükümlülük" olarak gösterilen kalemde biraz daha batağa gittiler

Altyapıda acı gerçek: Bir nesil kayboluyor!

ARTIŞ REKORU GALATASARAY'DA

Galatasaray’ın 31 Mayıs itibarıyla 2 milyar 13 milyon TL olana toplam yükümlülükleri 3 ay sonra 2 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe’nin toplam yükümlülükleri ise 2 milyar 892 milyon TL’den 3 milyar liraya çıkarak, 108 milyon TL civarında bir artış gösteriyor.

Bu anlamda borcunu sabit tutma noktasında en istikrarlı kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar’ın 2 milyar 702 milyon TL olan toplam yükümlülükleri 2 milyar 733 milyon TL’ye yükseldi. Artış sadece 31 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ve Muslera uzatıyor...

FENERBAHÇE KREDİLERİ AZALTTI

3 büyüklerin borçlarının büyük bölümünü banka kredilerinin oluşturması da dikkat çekti.

Galatasaray’ın kısa vadeli banka kredilerinde 18 milyon TL’lik bir gerileme olurken 298 milyon TL’den, 280’e indi. Uzun vadeli kredileri ise 1 milyar 79 milyon TL’den, 1 milyar 119 milyon TL’ye çıktı. Beşiktaş’ın kısa vadeli banka kredileri 224’ten 327’ye çıkarken, uzun vadeli kredileri ise 1 milyar 372 milyon TL’den, 1.359 milyon TL’ye geriledi.

Fenerbahçe’nin 935 milyon TL olan kısa vadeli banka kredileri son 3 ayda 910 milyon TL’ye gerilerken, uzun vadeli banka kredileri de 454 milyon TL’den, 402’ye düştü.



YÖNETİM KEMER SIKTI

Pandemi döneminde kulüpler bir çok harcama kaleminde tasarrufa giderken, bilançolarda "Yönetim Giderleri" kalemindeki azalma dikkat çekti.

Galatasaray’ın yönetim giderleri 8,5 milyon TL’den, 5,7 milyon TL’ye; Beşiktaş’ın 7,8 milyon TL’den, 1,3’e; Fenerbahçe’nin ise 8,3 milyon TL’den, 4,3 milyon TL’ye düştü.



Fenerbahçe ve Beşiktaş boştaki Danny Welbeck için kapışıyor