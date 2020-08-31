Vedat Muriqi transferinde kriz: Golcü futbolcuyla Fenerbahçe arasında ipler gerildi

İtalyanların ünlü kulübü Lazio'ya transferi an meselesi olan Vedat Muriqi'te ilginç bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'in, Lazio kulübüne yakın İtalyan bir gazeteciye dayandırdığı haberde, İtalyan ekibiyle Fenerbahçe, 17 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaştı.
HER ŞEY TAMAM AMA...
Roma ekibinin, Vedat ile de anlaştığı fakat Fenerbahçe ile Vedat Muriqi'nin anlaşamadığı ve bu sebepten dolayı transferin resmiyete dökülemediği iddia edildi.
Fenerbahçe ile yıldız golcünün anlaşamamasına neden olan olayın ise Kosovalı futbolcunun 1 yıllık alacağının olması... Fenerbahçe yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcudan bu parayı bırakıp gitmesini istediği; Vedat'ın da bu istek sonrası Fenerbahçe’ye oldukça kırıldığı gelen haberler arasında.
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