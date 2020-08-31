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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:20
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Vedat Muriqi transferinde kriz: Golcü futbolcuyla Fenerbahçe arasında ipler gerildi

Vedat Muriqi transferinde kriz: Golcü futbolcuyla Fenerbahçe arasında ipler gerildi

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Akşam.com.tr
Oğuz Ok

Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriqi ile sarı-lacivertli kulüp arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Bir süredir yapılan görüşmeler sonucu Lazio ile her konuda anlaşan Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe'nin "alacaklarını bırak" önerisi sonrası kulübüne oldukça kırıldığı gelen haberler arasında.

İtalyanların ünlü kulübü Lazio'ya transferi an meselesi olan Vedat Muriqi'te ilginç bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'in, Lazio kulübüne yakın İtalyan bir gazeteciye dayandırdığı haberde, İtalyan ekibiyle Fenerbahçe, 17 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaştı.

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Roma ekibinin, Vedat ile de anlaştığı fakat Fenerbahçe ile Vedat Muriqi'nin anlaşamadığı ve bu sebepten dolayı transferin resmiyete dökülemediği iddia edildi.

Fenerbahçe ile yıldız golcünün anlaşamamasına neden olan olayın ise Kosovalı futbolcunun 1 yıllık alacağının olması... Fenerbahçe yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcudan bu parayı bırakıp gitmesini istediği; Vedat'ın da bu istek sonrası Fenerbahçe’ye oldukça kırıldığı gelen haberler arasında.

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