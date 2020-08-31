Ali Koç'tan Giuliano sözleri: Galatasaray'a gideceğine bize gelsin

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.
SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ
Aslında Fenerbahçe, listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Ali Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
"GALATASARAY'A GİDECEĞİNE BİZE GELSİN"
Ali Koç, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar teknik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.