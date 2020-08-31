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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46
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Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaşma sağladı

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Transfer döneminin açık ara en hızlı takımı Fenerbahçe, Bordeaux'nun 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yla da anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcunun kiralanması konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe’nin Samuel Kalu ile anlaştığını açıkladı.

Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Bordeaux ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun maaşının tamamını ödemeye hazır.

SAMUEL KALU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu.

Nijerya asıllı olan Kalu'nun boyu 176 cm. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor.

Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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