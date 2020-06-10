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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 23:47
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Umut Meraş, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde

Umut Meraş, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde

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Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcumuz Umut Meraş, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altında... Genç futbolcu için İngiliz devi Arsenal ve Portekiz devi Porto başta olmak üzere bir çok kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.

Çağlar, Cenk ve Merih'ten sonra bir milli futbolcumuz için daha dev kulüpler transfer etmek için atağa kalktı. Le Havre kulübünde forma giyen Umut Meraş için Porto ve Arsenal’in devreye girdiği ve yaz transfer döneminde iki kulübün de resmi teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Ocak ayında ise Galatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı ancak Le Havre’nin 10 milyon euroluk talebi sonrasında transferi gerçekleşmeyen Umut Meraş’a dev kulüpler talip oldu.

TELLES'İN VELİAHTI

Alex Telles’i sezon sonunda PSG ya da Chelsea’ye satma planları yapan Porto kulübü Brezilyalı oyuncunun veliahtını buldu. Telles’i önemli bir bonservis geliri ile satmak isteyen Porto kulübü yerine ise Umut Meraş’ı transfer etmek istiyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Portekiz kulübünün Telles’in yerine Umut’u almak için kulübü Le Havre ve oyuncu ile temasa geçti. Ancak Porto’nun yanı sıra 24 yaşındaki sol bek için İngiliz kulüpleri de devreye girdi.

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ARSENAL SCOUT EKİBİ BURSA GÜNLERİNDEN  BERİ TAKİPTE

Newcastle kulübünün uzun süredir takip ettiği ve ilgilendiği 24 yaşındaki sol bek için Arsenal de transferi için atağa kalktı.

Arsenal scout ekibinin Umut’un forma giydiği hem A Milli Takım hem de Le Havre başta Bursaspor forması ile oynadığı maçları izlediği, gelişime açık bir sol bek olarak değerlendirdiği ifade edildi. 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Umut Meraş için Porto kulübü ve Arsenal’in Le Havre ile masaya oturacağı öğrenildi.

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte Porto ile Arsenal’in, A Milli Takım forması giyen sol bek için kulübüne resmi teklif yapması bekleniyor.

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Avrupa'nın dev kulüpleri milli yıldızın kapısında!

Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcumuz Umut Meraş, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altında... Genç futbolcu için İngiliz devi Arsenal ve Portekiz devi Porto başta olmak üzere bir çok kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.
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