Romalı Mert Çetin için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya! İtalyan gazeteci duyurdu...

Süper Lig'de bitime üst üste üçüncü şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.
SAVUNMA HATTI ÖNCELİKLER ARASINDA
Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, birçok bölgeye takviye yapmayı planlarken, önceliklerden birini de savunma hattına verdi.
Stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa'dan taliplerin olması sonrası transfere bütçe yaratmak adına iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, iki futbolcunun da ayrılma ihtimaline karşı bu mevkiyi mutlaka güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden Aslan'da gündeme Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Çetin geldi.
DEVRE ARASINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Gençlerbirliği'nde Roma'ya transfer olan milli futbolcuyu ara transfer döneminde de gündemine almış ancak transferi gerçekleşmemişti.
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın ara transfer döneminden sonra yaz transfer döneminde de Mert Çetin'i gündemine aldığını duyurdu.
TRANSFER İÇİN FORMÜL BELLİ
Schira paylaşımında Roma'nın Mert Çetin'i 8-10 milyon euro karşılığında satmak istediğini, Galatasaray'ın ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için çalıştığını belirtti.
Bu sezon Roma formasıyla Serie A'da çıktığı 5 maçta 220 dakika süre alan Mert Çetin, gol ve asist katkısı üretemedi. (A Spor)
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya... DG Sivasspor'un iki genç futbolcusu Emre Kılınç ve Mert Hakan transferlerinde karşı karşıya gelen iki büyük; Sarı-kırmızılıların, iki futbolcuyla prensipte anlaşması ile son bulmuştu. İkinci perdede ise başrol Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Mert Çetin. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Çetin'i kadrosuna katmak için harekete geçerken; İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Aslan'ın hamlesini Twitter hesabından duyurdu. İşte transferde son durum...
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