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Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme! Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme! 2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Bafetembi Gomis, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diyen Gomis, videoda yanında bulunan Fenerbahçe taraftarının sarı-acivertli ekip ile ilgili sözlerine, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.

Yılın maçı! Karşı karşıya geliyorlar Yılın maçı! Karşı karşıya geliyorlar Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki kez ağır sıklet unvan maçı için ringe çıkacak.

PFDK'ya sevk edildiler PFDK'ya sevk edildiler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

G.Saray'ı yıkan haber! Sivasspor imzayı attırdı G.Saray'ı yıkan haber! Sivasspor imzayı attırdı Demir Grup Sivasspor, adı Galatasaray'la da anılan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza... G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza... Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezondaki hocayla ilgili açıklama: Kararımız hayırlı olsun Yeni sezondaki hocayla ilgili açıklama: Kararımız hayırlı olsun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Önümüzdeki sezondan itibaren A Takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A Takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonrada Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek" dedi.