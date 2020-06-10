Galatasaray, Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın

Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.
Ajansspor'un derlediği habere göre; Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.
Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.
Emlak Konut - Advertorial
Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu transfer etmeye yakın olduğu ülkesinin basınında çıkan haberler arasında yer aldı.
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