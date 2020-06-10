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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 23:33
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Galatasaray, Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın

Galatasaray, Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın

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Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu transfer etmeye yakın olduğu ülkesinin basınında çıkan haberler arasında yer aldı.

Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.

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Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.

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