  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 21:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Paylaş

AA

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

Sarıca, yaptığı açıklamada, TBF'nin kendisi hakkında aldığı kararı saygıyla karşıladığını kaydetti. "Oyuncu, antrenör ya da idareci, milli görev biz şahısların çok ötesinde bir mertebedir, milletimize aittir." diyen Sarıca, başantrenörlüğü boyunca tüm çabasının görevini layıkıyla yerine getirmek olduğunu belirtti.

TBF'den açıklama: Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Takım'da 2017'den beri başantrenörlük görevinde olduğunu hatırlatan Sarıca, "2017'den bu yana 45 maçta takımımızın başında sahaya çıkma gururunu yaşadım. Tüm bu sürede maçları kazanmak ve Türk basketboluna değer kazandırmak için çaba sarf ettim. Bir araya gelmeyen takımlar, değişen turnuva düzenleri, farklı organizasyonlardaki çekişmeler nedeniyle zorlu bir dönem yaşadık. Takımda kimler olursa olsun ve sahaya ne şartlarda çıkılırsa çıkılsın her daim milli kimliğimizi sahaya yansıtmak için en büyük gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki

Sarıca, antrenörlüğü döneminde kendisine güvenerek varını yoğunu sahaya yansıtan tüm oyunculara, kader birliği ettiği tüm teknik ekibe ve kendilerini destekleyen idarecilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Hep birlikte takım çalışmasını milli göreve yakışır seviyede gerçekleştirdik. En üst seviyede rekabet eden ve rakip kim olursa olsun her maçını kazanabileceğini bilen bir Türk Milli Takımı olduk. Önce oyuncu, sonra antrenör olarak basketbolumuza bu seviyede hizmet etmiş olmak benim için büyük bir şeref. Görevimi, sona erdiğini öğrenmeden önceki son dakikaya kadar çalışmış, gelecek hafta kadroda yer alacak Shane Larkin de dahil tüm oyuncularla ilgili sorunları çözmüş, hepsinin antrenörleriyle ortak noktayı bulmuş olarak tertemiz bir şekilde devrettiğim için vicdanen çok rahatım. Bayrağı devralan yeni teknik kadromuzla birlikte tüm oyuncularıma önümüzdeki hafta ve sonrasındaki tüm maçlarında başarılar diliyor, görevim süresince milli takımımızı ve beni hiç yalnız bırakmayan Türk halkına en derin minnetlerimi sunuyorum.

İlke Özyüksel, Avrupa şampiyonu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler
İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı
Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!
Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Zorlu randevuya her iki takım da hazır
Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Süper Lig'de 9. haftanın karşılaşmasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımları zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat
Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı
Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'
'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City'yle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe
'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş hatta oyuncunun temsilcisi Ayhan Akman'ın ‘Fatih Terim'e sözümüz var' dediği öne sürülmüştü ancak kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'in, genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor
Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor

Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.