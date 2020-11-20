Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki

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Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de! Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de! Akşam Gazetesi Yazarı Aydın Türkmen, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonucu ve Avrupa Şampiyonası vizyonunun nasıl olması gerektiğini köşesine taşıdı.

• "Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."

• "Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."

• "Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı Federasyon ayrılığı resmen açıkladı A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe 'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş hatta oyuncunun temsilcisi Ayhan Akman'ın ‘Fatih Terim'e sözümüz var' dediği öne sürülmüştü ancak kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'in, genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.

Fener şokta! Kadrodan çıkarıldı Fener şokta! Kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.