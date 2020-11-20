Pınar Karşıyaka'dan TBF'ye tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönmesine rağmen semptomları süren oyuncularını oynatmayacak.
Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 7 basketbolcunun tedavilerinin 14 gün boyunca evlerinde devam ettiği ve oyuncuların bu dönemi antrenmansız geçirdikleri belirtildi.
Testi negatif sonuçlansa da Kovid-19 semptomu devam eden oyuncular bulunduğu için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçının ertelenmesi talebinde bulunulduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
Talebimiz, 'Test sonucu negatif olmasına rağmen takım doktorunca dönüş için hazır olmadığı tespit edilen basketbolcuların dönüşüne karar verilmesi konusunda tüm sorumluluk kulüp yönetiminize aittir.' ibaresiyle reddedilmiş ve federasyonumuz zorunlu kıldığı bir konuyu kendi sorumluluğundan çıkarmıştır. Bu bağlamda yarın sahaya çıkacak takımımızda, maçın sonucundan bağımsız, sağlık durumu elverişli olmayan sporcularımıza yer vermeyeceğimizi bildirmek isteriz. Bu son yaşananlar düşündürmüştür ki kulüplerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına hizmet etmesi beklenen federasyonlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına sorumluluktan kaçınarak, kulüpleri içine düştükleri zor durumda yalnız bırakmayı mı tercih etmelidir?
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