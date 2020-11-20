TBF'den açıklama: Sarıca ile yollar ayrıldı

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.
Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerin ‘Mohikan' adlı uygulamasının lansmanına gelen Fabio Luciano'ya ‘Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul' demişti. Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu da Belözoğlu'na, Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki Kaio Jorge'yi önerdi. Brezilyalı forvetin sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor.
Fenerbahçe'nin yaz ayı transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrası Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, başarılı futbolcuya Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev verecek.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.