TBF'den açıklama: Sarıca ile yollar ayrıldı

SPOR GÜNDEMİ

Devre arasında Süper Lig devine imza atıyor! Kulübünden söz aldı Devre arasında Süper Lig devine imza atıyor! Kulübünden söz aldı Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.

Luciano 'kaçırmayın' dedi, Emre temaslara başladı Luciano 'kaçırmayın' dedi, Emre temaslara başladı Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerin ‘Mohikan' adlı uygulamasının lansmanına gelen Fabio Luciano'ya ‘Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul' demişti. Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu da Belözoğlu'na, Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki Kaio Jorge'yi önerdi. Brezilyalı forvetin sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor.

Mert Hakan sürprizi! Kaçırılmayacak fırsat Mert Hakan sürprizi! Kaçırılmayacak fırsat Fenerbahçe'nin yaz ayı transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrası Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, başarılı futbolcuya Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev verecek.

Ve Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı Ve Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.

Büyük sürpriz! 3,5 yıl sonra geri dönüyor Büyük sürpriz! 3,5 yıl sonra geri dönüyor Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.