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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:46
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:56

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket

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Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta Galatasaray'ı eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa bu sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüs var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.

Rumen kulübü Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'den Galatasaray ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Becali, 2008/2009 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesi kapsamında Galatasaray ile oynadıkları mücadelede sarı-kırmızılı takımı eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve bu sözünü 12 yıl sonra gerçekleştirdiğini açıkladı.

TÜRKLERİ ELERSEK, BİR KİLİSE YAPTIRACAĞIM DEMİŞTİM

Becali yaptığı açıklamada "Kilise yaptırmak, Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim. Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu. Bununla övünmek için falan anlatmıyorum, sordukları için cevap verdim. Bu konuda insan yalan söyleyemez, işin içinde bir kilise var. Romanya'ya çok daha fazla hastane, kilise, ev yaptırmak isterim ancak şu anda yapabildiğimi yapıyorum. Bu olayın koronavirüs nedeniyle yarıda kalmasını istemedim ve inşaata devam ettim. Tüm Romanya insanına sağlık diliyorum ve onlar için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

2008'de oynanan eşleşmenin ilk ayağında Galatasaray evinde Steaua Bükreş ile 2-2 berabere kalmış, deplasmandaki maçı ise Rumen ekibi 1-0 kazanmıştı. (A Spor)

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'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket
'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket

Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.

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