Rumen devi yeni stadyumunun açılış maçını Galatasaray'la yapmak istiyor

Rumen kulübü Steaua Bükreş yeni stadyumunun inşası devam ederken, taraftarlar açılış maçını Galatasaray ile oynamak istiyor. Kulüp tarafından bu öneriye sıcak bakıldı.

Steaua Bükreş taraftarları yeni stadın açılış maçında Galatasaray ile oynamak istediklerini duyurdu. Steaua Yönetim Kurulu Başkanı Duckadam, yeni stadın açılış maçında taraftarların Galatasaray ile oynama isteğinden memnun olduğunu ve bunun çok güzel olacağını söyledi.

Duckadam yaptığı açıklamada, "Teklif beni onurlandırdı ve hemen kabul ettim. Hayatım boyunca ben bu kulüp için çalışacağım." dedi.

"GALATASARAY İLE GERÇEKTEN GÜZEL BİR AÇILIŞ MAÇI OLUR"

Steaua taraftarlarının yeni stadın açılış maçında Galatasaray ile oynama taleplerin hakkında konuşan Duckadam, "Galatasaray ile oynayabiliriz. Bu gerçekten çok güzel bir açılış maçı olur." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır inşası devam eden Steaua, bundan önce maçlarını ağırlıklı olarak Bükreş Arena ve farklı statlarda oynuyordu. Eski stadın arazisi orduya ait olduğu için yıkım sonrasında kulüp yeni bir stadyum inşasına başladı. (FutbolArena)

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