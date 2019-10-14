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  3. Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı saat kaçta? İşte Türkiye kadrosu..

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye maçı saat kaçta? İşte Türkiye kadrosu..

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda" Fransa Türkiye maçı saat kaçta" İşte Türkiye kadrosu..

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler gözlerini sıradaki Türkiye Fransa maçına çevirdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grubunda 18 puan ile lider durumda. Dev maçı heyecanla bekleyen milyonlarca Türk taraftarlar Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediliyor. İşte Türkiye kadrosu ve maç bilgileri..

 

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? sorusu futbol severler tarafından araştırılmaya başladı.  Türkiye'nin sıradaki rakibi Fransa. Grubunun 18 puanla lideri Türkiye Fransa'yı yenip,  EURO 2020'de emin adımlarla ilerlemek istiyor. A Milli Futbol Takımı Fransa ile bugün 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında Saint-Denis kentindeki Stade de France'de karşı karşıya geliyor. Maçı Felix Brych yönetecek. Maçı kaçırmak istemeyenler  Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA? 

Fransa-Türkiye karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek. 

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile bugün  saat TSİ 21.45'te Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Ikone, Giroud

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan, Cenk, Burak

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

18 TÜRKİYE

18 FRANSA

12 İZLANDA

9 ARNAVUTLUK

3 ANDORRA

3 MOLDOVA

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Ekim : Fransa - Türkiye

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

TÜRKİYE LİDERLİK İÇİN SAHADA

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

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