Türkiye Fransa maçı CANLI izle! TRT 1 canlı izle! Türkiye Fransa maçı hangi kanalda?

Türkiye Fransa canlı yayını hangi kanalda? TRT 1 canlı izleme linki yoğun ilgi görüyor. Fransa Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EURO 2020 elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa’ya konuk alan Milli Takım sahadan galip ayrılması durumunda büyük avantaj sağlayacak. 18 puanla liderliğini koruyan millilerimiz çıktığı son 5 maçın 4’ünden galip ayrıldı. Stade de France stadında oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. İşte Fransa Türkiye maçı ile ilgili detaylar

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak. Mücadeleyi TRT 1 kanalı şifresiz olarak canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fransa ilk 11'i;

Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye ilk 11'i;

Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

MİLLİLER 576. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 60. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.