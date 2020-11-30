Tümer Metin'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig 'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini TRT Spor'da değerlendirdi. Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloglar sonrasında Tümer, dün Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.
İşte Tümer Metin'in Fenerbahçe Beşiktaş maçı değerlendirmesi:
Kadıköy'de tarihi gece. 15 yıl sonra, Kadıköy'de yine aynı skor. 11'e 10 bitti maç, o zaman 11'e 9'du. Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler. Fenerbahçe'nin üstün olduğu istatistikler olabilir, topla oynama, pos sayısı gibi. Bu akşamı kazandıran istatistikler bunlar değil. Bu akşamı kazandıran istatistik, ikili mücadele kazanma yüzdesidir. Beşiktaş bir planla başladı. Perotti, Fenerbahçe'de pozisyon buldu ve Rıdvan sonrasında dan diye bir topa vurdu, Aboubakar orta sahada aldı ve Lemos ile Tisserand 20 metre uzaktı. Mensah'a pas attı, Gustavo niye uzaksınız diye sinirlendi. Maçın sonuna doğru sarı kart gördüğü pozisyonda bir daha Lemos'a sinirlendi.
Larin ile, Aboubakar ile, Mensah ile kaleye gittiler. Gittikleri 2 pozisyonda gol bulunca moral olarak çok üst düzey seviyeye geldiler. Bir takımda 3-4 kişi kötü oynadığında diğerleri kapatabilir ama 5-6 kişi kötü oynarsa olmaz. Sergen hoca maç öncesi de mücadele edeceğiz dedi, hep yaptılar. Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı. 5 gollü galip gelmişken, 5 gollü galibiyetle dönüyorken, takımın içinde bir soru işareti bırakmanın anlamı yoktu. Bugünkü oyun, bu seviye için çok aşağıda kaldı."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Beşiktaşlı oyuncular deplasman tribününe yürüyerek sevinç yaşadı.
Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.
'Aboubakar bana öyle bir vurdu ki...'
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.
Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği derbi son zamanların en çok konuşulan derbisi olurken bu durumdan hakem de nasibini aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.