Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı! Kızağa çekiliyor...

Beşiktaş maçının tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, babası Levent Numanoğlu’nun derbiden bir gün önce “Ben Beşiktaşlıyım, Tugay küçükken Galatasaray’ı tutuyordu” yönündeki açıklamasından çok etkilendi.
Bu açıklamanın gölgesinde derbiye çıkan genç hakem, birbirinden hatalı kararlara imza attı. MHK’nın da baba Levent Numanoğlu’nun açıklamalarından rahatsız olduğu belirtildi. Tugay Kaan Numanoğlu’nun bu konuda uyarılması bekleniyor.
Öte yandan Merkez Hakem Kurulu’nun derbi performansından memnun olmadığı Numanoğlu’nu bir süre dinlendireceği öğrenildi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Romanya ekibi CFR Cluj, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı hoca adayları arasında değerlendiriyor.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.