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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 08:00
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Sergen Yalçın'ı Mustafa Denizli motive etti

Sergen Yalçın'ı Mustafa Denizli motive etti

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AKŞAM Özel Haber
Şafak GÖZMEN

Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile bazı yöneticiler arasında soğuk rüzgârlar esiyor... Nedeni ise tecrübeli teknik adamın maç sonları yaptığı açıklamalar... Sergen Yalçın’ın özellikle “Taraftar yanımda olsun, tazminat maddem bile yok” söylemleri yönetim bazında sıkıntı yaratırken, Fenerbahçe derbisi öncesinde ise sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Beşiktaş yönetimindeki bazı isimler, hafta içinde 2008- 2009’da Siyah-Beyazlılar takımı şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Mustafa Denizli ile İstanbul’da bir araya geldi.

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OYUNCULAR HOCALARI İÇİN OYNADI 

Mustafa Denizli ile yapılan bu görüşme Sergen Yalçın’ı rahatsız etti... Tecrübeli teknik adam, kulüpte Mustafa Denizli’nin ismi dillendirilmeye başlayınca huzursuzluğunu gizleyemedi. 71 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşme futbolcuların da kulağına gelince, oyuncular hocalarına destek olmaya karar verdi ve Fenerbahçe derbisine aşırı konsantre oldu. Futbolcuların derbide bu kadar sıkıntıya rağmen, kendilerine her anlamda destek olan hocaları için var güçleriyle oynadığı belirtildi.

AÇIKLAMALARI HUZURSUZ ETTİ!.. 

Yalçın’ı huzursuz eden bir başka olay ise Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Keşke Şenol Hoca gitmeseydi” açıklaması oldu. Takımın başında bir teknik adam varken Başkan’ın bu söylemine Sergen Yalçın’ın çok kırıldığı ve bunu Çebi’ye de hissettirdiği belirtildi. Üst üste gelen bu olaylar sonrasında Yalçın’ın da ekstra olarak derbiye yoğunlaştığı öğrenildi. Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde adeta taktik dehasını konuşturdu ve Erol Bulut’a karşı yaptığı hamlelerle Beşiktaş’ın Kadıköy’den 15 yıl sonra galip ayrılmasını sağladı.

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