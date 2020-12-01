Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un Beşiktaş maçındaki oyuncu tercihleri çok konuşuldu. Serdar Aziz ve Caner Erkin’in ilk 11’de derbiye başlamaması eleştirildi. Bulut’un tercihlerinde geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivas Belediyespor maçı etkili oldu. Başarılı çalıştırıcı, Sivas Belediye karşısında görev alan oyuncularının iyi performansı sonrası derbinin esame listesini son ana kadar bekletme kararı aldı. Bulut’un kararsız olması da Fenerbahçe’nin derbideki oyun sistemine olumsuz etki yaptı.
KÖTÜ OYNUYOR DİYE ÇIKTI
Bulut’un, Beşiktaş maçının devre arasında Cisse’yi oyundan çıkartması da çok tartışıldı. Oyuncunun eşi bile Bulut’un, neden kocasını oyundan çıkarttığını anlayamadığını belirten bir tweet atarak sitem etti. Bu durum devre arası soyunma odasında Bulut ile Cisse arasında nahoş olayların yaşandığı iddialarını da gündeme getirdi. Ancak AKŞAM’ın ulaştığı bilgilere göre soyunma odasında hiçbir şey yaşanmadı. Erol Bulut gol atmasına rağmen kötü oynadığı için Cisse’yi oyundan çıkarttı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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