Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

AKŞAM

Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un Beşiktaş maçındaki oyuncu tercihleri çok konuşuldu. Serdar Aziz ve Caner Erkin’in ilk 11’de derbiye başlamaması eleştirildi. Bulut’un tercihlerinde geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivas Belediyespor maçı etkili oldu. Başarılı çalıştırıcı, Sivas Belediye karşısında görev alan oyuncularının iyi performansı sonrası derbinin esame listesini son ana kadar bekletme kararı aldı. Bulut’un kararsız olması da Fenerbahçe’nin derbideki oyun sistemine olumsuz etki yaptı.

KÖTÜ OYNUYOR DİYE ÇIKTI

Bulut’un, Beşiktaş maçının devre arasında Cisse’yi oyundan çıkartması da çok tartışıldı. Oyuncunun eşi bile Bulut’un, neden kocasını oyundan çıkarttığını anlayamadığını belirten bir tweet atarak sitem etti. Bu durum devre arası soyunma odasında Bulut ile Cisse arasında nahoş olayların yaşandığı iddialarını da gündeme getirdi. Ancak AKŞAM’ın ulaştığı bilgilere göre soyunma odasında hiçbir şey yaşanmadı. Erol Bulut gol atmasına rağmen kötü oynadığı için Cisse’yi oyundan çıkarttı.

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