Transferi direkten dönmüştü, ilk kez açıkladı: Galatasaray'a gitmeme izin vermediler

Galatasaray'a transferi direkten dönen Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili, Galatasaray hakkında ilk kez konuştu ve Avrupa'ya gitmesine izin verilmediğini söyledi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yoğun ilgi gösterdiği Youcef Belaili, Al Kass TV'ye konuştu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahly (Suudi Arabistan kulübü) ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum." ifadelerini kullandı.

MISIR'DA OYNAMAYI REDDETTİ

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Al Ahly'den (Mısır kulübü) çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddettiğini vurguladı.

Ekim ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ahly SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda Katar ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.