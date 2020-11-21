Fatih Terim, Eski Fenerbahçelinin transfer talimatını bu sözlerle verdi: Bitirin işini!

Galatasaray, devre arası transfer dönemine sürpriz bir isimle girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve daha önceden Fatih Terim'in daha önce kadroya katmak istediği Salih Uçan'ı transfer ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda istediği orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray, aradığı ismi Aytemiz Alanyaspor ile küllerinden doğan Salih Uçan'la yapmaya hazırlanıyor.

Jean Michael Seri ve Mario Lemina ayrılıklarının ardından kadroya Etebo dışında orta saha takviyesi yapmayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu istiyor.

TERİM BİZZAT BİLDİRDİ



Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahaya transfer edilmesini istediği ismi yönetime bizzat bildirdi.

Galatasaray'ın devre arasında Jean Michael Seri'yi tekrar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyordu.

Ancak Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor'da son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski orta sahası Salih Uçan'ın peşinde.

26 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in "işi bitirin" talimatı verdiği belirtildi.

UYGUN BİR BONSERVİSLE İŞ TAMAM

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.



TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum." açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.

İTALYA'DA ÜÇ KULÜPTE FORMA GİYDİ

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üstünde toplayan Salih Uçan, 2012/2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

İki sezon sarı-lacivertli formayı terleten orta saha oyuncusu, ardından İtalyan devi Roma’nın yolunu tutmuştu. Roma’da geçirdiği iki sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen Uçan, 1 sezon daha burada oynadıktan sonra sırasıyla Sion ve Empoli takımlarında top koşturmuştu.

Alanyaspor'da bu sezon 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısında bulunmadı.

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