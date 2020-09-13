Trabzonspor'un, İstanbul serisi son buldu

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.
Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 13 maçta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN İYİ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından aldığı rahat galibiyetle sezona iyi başlangıç yaptı.
Siyah-beyazlıların gollerini 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.
İLK MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor'un karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tek yeni transferi Flavio, gördüğü kırmızı kartla cezalı konuma düştü.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Atiba'yı düşürerek penaltıya neden olan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında 2-0 öne geçerken, yeni transfer Mensah, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.