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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 22:38
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Trabzonspor'un, İstanbul serisi son buldu

Trabzonspor'un, İstanbul serisi son buldu

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AA

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da yenilmezlik serisini bıraktı.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 13 maçta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Trabzon'da Beşiktaş farkı: 1-3

BEŞİKTAŞ'TAN İYİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından aldığı rahat galibiyetle sezona iyi başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların gollerini 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

Beşiktaş, 2-3 takviye daha yapacak

İLK MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'un karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tek yeni transferi Flavio, gördüğü kırmızı kartla cezalı konuma düştü.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Atiba'yı düşürerek penaltıya neden olan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Antalyaspor'dan net başlangıç

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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi
Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.

Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı
Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında 2-0 öne geçerken, yeni transfer Mensah, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

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