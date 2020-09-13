Trabzon'da Beşiktaş farkı: 1-3

AA, DHA

Süper Lig'in açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Kara Kartal'ın golleri, Tyler Boyd, Bernard Mensah (P.) ve Jeremain Lens'ten gelirken, Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Siyah-beyazlılar, beklenenden daha hazır bir görüntü sergilerken; bordo-mavililer ise oldukça silik bir performans sergiledi.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kara Kartal rakibini adeta sürklase etti ve 3-1 kazanmasını bildi.

PERDEYİ BOYD AÇTI

VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısı üzerine monitörden inceleme yapan hakem Ali Şansalan, Flavio'nun Atiba'ya ceza sahası içerisinde faul yaptığını tespit etti ve Brezilyalı oyuncu ikinci sarı kartı nedeniyle oyundan ihraç edildi. Bernard Mensah, kazanılan penaltı vuruşunu 64.dakikada filelerle buluşturdu.

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KARTAL FARKA KOŞTU

Trabzonspor'un tek golünü Abdülkadir Ömür, Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığı sonrası çabukluğuyla 86. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla, Trabzonspor ise puansız başladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

TRABZON'DA BİR YENİ TRANSFER FORMA GİYDİ

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.

Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı. Öte yandan, Trabzonspor, yeni sezonu açtığı evindeki zorlu maçta, Beşiktaş karşısında yeni çubuklu forması ile mücadele etti.

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BORDO-MAVİLİLERDE EKSİK FAZLA

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.

Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

SÖRLOTH’UN YERİNE EKUBAN

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton; ülkesinin milli takım kampına katılan ve aradan dört gün geçmesine karşın kente dönmemesi üzerine bordo-mavili kulüp tarafından hakkında hem idari hem disiplin soruşturması başlatılan Norveçli golcü Sörloth’un yokluğunda hücum hattında Ekuban’la gol aradı.

EDDIE NEWTON, TRABZON'DA İLK KEZ

Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılışına denk gelen dev maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakem kadrosundan çıkarılan Volkan Narinç’in yerine Serkan Olguncan yaptı.

DAHA ÖNCE LİGDE 2 KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 3’üncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaştı. Daha önce İstanbul’da oynanan 2011 ve 2013 sezonlarındaki 2 açılış karşılaşmasında taraflar birer galibiyet aldı. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 45’ini bordo-mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele ise siyah-beyazlı rakibine 4-1’lik üstünlük sağladı.

STAT SALGIN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ

Öte yandan, Medical Park Stadı, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce arındırıldı. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi. Saha içinde ve basın tribünü, foto muhabirleri odası gibi pek çok noktaya dezenfektan ünitesi konuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI



48. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

64. dakikada Mensah, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gönderdi: 0-2

67. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

74. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Sol tarafta Dorukhan Toköz'ün ara pasında, oyuna yeni giren Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest atışta, kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Campi'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

90. dakikada N'Sakala'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lens'in kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golü Boyd'dan geldi

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Dk. 85 Ahmet Canbaz), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 78 Edgar)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan Özyakup (Dk. 50 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 80 Ljajic), Hasic (Dk. 73 Lens), Boyd (Dk. 81 Atakan Üner), Larin (Dk. 72 Umut Nayır)

Goller: Dk. 29 Boyd, Dk. 64 Mensah (penaltıdan) Dk. 74 Lens (Beşiktaş) Dk. 86 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Flavio (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 N'Sakala, Dk. 39 Welinton (Beşiktaş), Dk. 36 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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