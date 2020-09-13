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  • 13 Eylül 2020 Pazar 23:45
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Eddie Newton: 'Penaltı ve kırmızı kart zorlaştırdı'

Eddie Newton: 'Penaltı ve kırmızı kart zorlaştırdı'

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.

Newton, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı olması nedeniyle henüz tam hazır olmayan oyuncular da düşünüldüğünde kolay bir maç olmayacağını beklediklerini ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamına hakim olduğumuzu da söylemeliyim." şeklinde konuştu.

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Newton, golcü oyuncu Sörloth'un olmayışı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kartın etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için.

İngiliz teknik adam, transfer beklentisine ilişkin ise "Tabii ki başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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