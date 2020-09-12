  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonsporlu Flavio: 'Büyük oynayıp kazanırız'

Trabzonsporlu Flavio: 'Büyük oynayıp kazanırız'

Paylaş

AKŞAM

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio Medeiros da Silva, Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu: “Bu sezon hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Beşiktaş'la zorlu bir maçımız var. Midemi üşüttüm ama maç saatine kadar iyi olurum. Büyük bir oyun oynamaya ve kazanmaya hazırız.”

Trabzonspor'un bu sezon Bahia’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, Beşiktaş derbisi öncesi ülke basınına açıklamalarda bulundu. Flavio, uol.com.br sitesine yaptığı açıklamada, Trabzon’daki ortamın alıştığının dışında bir ortam olduğunu vurguladı. “Burada yoğunluk konusunda çok fazla bir fark hissetmedim” diyen Flavio, “Burası da çok yoğun ve bence Brezilya’dan daha zor. Benim için şimdilik, değişim anlamındaki en büyük fark buydu. Burada ligler hiç durmuyor ve sezon ara verilmeden oynanacak. Trabzonspor benden önce 2019-2020 sezonunu harika geçirmiş. Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların önünde bitirmenin yanı sıra Türkiye Kupası’nı kazanmayı başarmış.” hatırlatmasında bulundu.

MAÇA KADAR SORUN KALMAZ 

Sezonun geneline ve yarın oynanacak Beşiktaş maçına yönelik açıklamalarda da bulunan Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Geçen sezon Süper Lig’i ikinci bitirmiş ve kupayı kazanmış Trabzonspor’un bu sene hedefi elde ettiği başarıları korumak ve daha iyisini yapıp, Türkiye Ligi’ni kazanmak. Bu bizim iki net hedefimiz. Pazar günü Beşiktaş ile evimizde zorlu bir maçımız var. Midemi üşüttüm ve endişeli hissediyorum ama bu maçtan önce olduğu için, başlama saatine kadar her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Maç başladığında her şey unutulur. Beşiktaş’la büyük bir oyun oynamaya ve kazanmaya hazırız.”

Trabzonspor'da stopere Carlos Salcedo

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Öte yandan, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un dünkü idmanında Teknik Direktör Eddie Newton’un taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı bildirildi. Karadeniz ekibi bugün son çalışmasını yaparak yarın akşamki Beşiktaş maçı için kampa girecek.

Trabzonspor, Ivan Marcone'yi çok istiyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor, telefonlara cevap vermiyor
Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor, telefonlara cevap vermiyor

Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür kimse ulaşamıyor, telefonlara cevap vermiyor

Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi
Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi

Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi

Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış
Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış

Kaçan penaltıyı meğer bu yüzden Caner Erkin kullanmış

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Taraftarlar ayrılıktan memnun: Keşke tapusuyla gitseydi
Taraftarlar ayrılıktan memnun: Keşke tapusuyla gitseydi

Taraftarlar ayrılıktan memnun: Keşke tapusuyla gitseydi

Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.

Beşiktaş yeni transferine lisans çıkartmayacak!
Beşiktaş yeni transferine lisans çıkartmayacak!

Beşiktaş yeni transferine lisans çıkartmayacak!

Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero'ya şu an için lisans çıkartmayacak.

Trabzonspor'da stopere Salcedo
Trabzonspor'da stopere Salcedo

Trabzonspor'da stopere Salcedo

Trabzonspor, Meksika'da yeni bir stoper adayı buldu. Bordo-Mavililer, Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.

Taraftarların sevgilisi geri dönüyor
Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Fransız basını, Olimpik Lyon'un Marcelo'yla yollarını ayıracağını ve oyuncunun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.

Marcone ısrarı: Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayalım
Marcone ısrarı: Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayalım

Marcone ısrarı: Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayalım

Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin peşini bırakmıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.