Trabzonsporlu Flavio: 'Büyük oynayıp kazanırız'

AKŞAM

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio Medeiros da Silva, Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu: “Bu sezon hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Beşiktaş'la zorlu bir maçımız var. Midemi üşüttüm ama maç saatine kadar iyi olurum. Büyük bir oyun oynamaya ve kazanmaya hazırız.”

Trabzonspor'un bu sezon Bahia’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, Beşiktaş derbisi öncesi ülke basınına açıklamalarda bulundu. Flavio, uol.com.br sitesine yaptığı açıklamada, Trabzon’daki ortamın alıştığının dışında bir ortam olduğunu vurguladı. “Burada yoğunluk konusunda çok fazla bir fark hissetmedim” diyen Flavio, “Burası da çok yoğun ve bence Brezilya’dan daha zor. Benim için şimdilik, değişim anlamındaki en büyük fark buydu. Burada ligler hiç durmuyor ve sezon ara verilmeden oynanacak. Trabzonspor benden önce 2019-2020 sezonunu harika geçirmiş. Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların önünde bitirmenin yanı sıra Türkiye Kupası’nı kazanmayı başarmış.” hatırlatmasında bulundu.



MAÇA KADAR SORUN KALMAZ

Sezonun geneline ve yarın oynanacak Beşiktaş maçına yönelik açıklamalarda da bulunan Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Geçen sezon Süper Lig’i ikinci bitirmiş ve kupayı kazanmış Trabzonspor’un bu sene hedefi elde ettiği başarıları korumak ve daha iyisini yapıp, Türkiye Ligi’ni kazanmak. Bu bizim iki net hedefimiz. Pazar günü Beşiktaş ile evimizde zorlu bir maçımız var. Midemi üşüttüm ve endişeli hissediyorum ama bu maçtan önce olduğu için, başlama saatine kadar her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Maç başladığında her şey unutulur. Beşiktaş’la büyük bir oyun oynamaya ve kazanmaya hazırız.”

Trabzonspor'da stopere Carlos Salcedo

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Öte yandan, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un dünkü idmanında Teknik Direktör Eddie Newton’un taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı bildirildi. Karadeniz ekibi bugün son çalışmasını yaparak yarın akşamki Beşiktaş maçı için kampa girecek.

Trabzonspor, Ivan Marcone'yi çok istiyor