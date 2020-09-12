Trabzonspor, Ivan Marcone'yi çok istiyor

AKŞAM

Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin peşini bırakmıyor.

Trabzonspor'un Ivan Marcone ısrarı sürüyor.

'besoccer.com’un haberine göre Karadeniz ekibi, Arjantin temsilcisinin oyuncuya izin vermesi için ısrarcı. Trabzonspor, Marcone’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Daha önce oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, görüşmelerin durmasına neden olmuştu.

Trabzonsporlu Flavio: 'Büyük oynayıp kazanırız'

Trabzonspor'da stopere Carlos Salcedo