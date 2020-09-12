Trabzonspor'da stopere Carlos Salcedo

AKŞAM

Trabzonspor, Meksika'da yeni bir stoper adayı buldu. Bordo-Mavililer, Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.

Stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Carlos Salcedo'yu gözüne kestirdi.

26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres’in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi. Salcedo, daha önce Avrupa’da 2.5 sezon forma giydi. 1 sezon Fiorentina’da oynayan Salcedo, 1.5 sezon da Eintracht Frankfurt’ta görev yaptı.

Trabzonsporlu Flavio: 'Büyük oynayıp kazanırız'

Trabzonspor, Ivan Marcone'yi çok istiyor