Trabzonspor'da Eddie Newton kararı

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ile Eddie Newton, bir araya geldi.
İngiliz teknik adam başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, "Kadroda bazı uyum sorunları var ve bunun için çok az daha bir süre istiyorum. Sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Şu an takımda hiçbir oyuncunun sorunu yok ve herkes sonuçlardan dolayı çok üzgün. Biz kenetlendik ve söz verdik. İyi olacağız ve şu an için her şeyin iyi yolda olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Göreve getirirken de sana olan inancımız oldukça fazlaydı. Şu anda da bu güvenimiz devam ediyor." diye konuştu.
45 SENE SONRA BİR İLK
Trabzonspor Süper Lig'de ilk 6 haftada sadece 5 puan topladı. Fırtına böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon daha az puan almıştı.
Göztepe, 1 futbolcu, 1 teknik heyet personeli ve 1 yöneticinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.
Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.