TJK'dan alkışlanacak hareket

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.