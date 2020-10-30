Deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı, bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen depremde bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.
Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. #DilayKemer
B.B Erzurumspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da öncelikli hedef; ligin ilk yarısında zirve yarışından kopmayıp, devre arası dokunuşlarıyla şampiyonluğa ulaşmak olarak belirlendi.
Koronavirüsün oluşturduğu tahribatı derinden hisseden ülkelerinde başında gelen İtalya'da hastalığı atlatan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, halkı uyarmak için kamera karşısına geçti.
Arsenal'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.