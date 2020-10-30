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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 16:29
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Deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

Deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

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DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonunda oynanacak 4 maçı bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı, bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen depremde bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Süper Lig'de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

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