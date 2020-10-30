TFF Başkanı Nihat Özdemir'den deprem açıklaması: Alanyaspor uçağa binmek üzereydi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, deprem sebebiyle ertelenen maçlarla ilgili TRT Spor'a canlı yayında açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Nihat Özdemir, "Türkiye bir deprem ülkesi. Her zaman bu olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. 6.6 çok büyük bir deprem. Ümit ediyoruz ki en az hasarla, en az can kaybıyla bu depremi atlatabilelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti çok güçlüdür. En kısa zamanda bunu atlatacağımıza inanıyoruz. Allah başka böyle depremleri bize yaşatmasın. En az hasarla atlatacağımıza dair Allah'a dua ediyorum." dedi.
"HEMEN KARAR ALDIK"
"TFF olarak İzmir'de oynanacak tüm maçları ileri bir tarihe erteledik. Bu şekilde beklemedeyiz. Oradaki hem kulüplerimizle, başkanlarımızla görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız." diyen Özdemir, "Birçok kulüp İzmir'e doğru hareket etmek için hazırdı. Alanyaspor uçağa binmek üzereydi. Hemen karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı vermesek uçağa binip İzmir'e gelecekti. Kulüpler ve oyuncular tedirginler. Artçı depremlerin devam edeceğini hepimiz biliyoruz, böyle oldu bundan önceki depremlerde. Bu nedenle hemen karar aldık." şeklinde konuştu.
Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.
Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. #DilayKemer
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.