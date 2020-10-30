TFF Başkanı Nihat Özdemir'den deprem açıklaması: Alanyaspor uçağa binmek üzereydi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Nihat Özdemir, İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin maç oynamak için İzmir'e gelmek üzere oldukları için hemen karar aldıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, deprem sebebiyle ertelenen maçlarla ilgili TRT Spor'a canlı yayında açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Nihat Özdemir, "Türkiye bir deprem ülkesi. Her zaman bu olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. 6.6 çok büyük bir deprem. Ümit ediyoruz ki en az hasarla, en az can kaybıyla bu depremi atlatabilelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti çok güçlüdür. En kısa zamanda bunu atlatacağımıza inanıyoruz. Allah başka böyle depremleri bize yaşatmasın. En az hasarla atlatacağımıza dair Allah'a dua ediyorum." dedi.

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"HEMEN KARAR ALDIK"

"TFF olarak İzmir'de oynanacak tüm maçları ileri bir tarihe erteledik. Bu şekilde beklemedeyiz. Oradaki hem kulüplerimizle, başkanlarımızla görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız." diyen Özdemir, "Birçok kulüp İzmir'e doğru hareket etmek için hazırdı. Alanyaspor uçağa binmek üzereydi. Hemen karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı vermesek uçağa binip İzmir'e gelecekti. Kulüpler ve oyuncular tedirginler. Artçı depremlerin devam edeceğini hepimiz biliyoruz, böyle oldu bundan önceki depremlerde. Bu nedenle hemen karar aldık." şeklinde konuştu.

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