TFF'de statü değişikliği yok

TFF Olağan Genel Kurulu, dün Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşti. TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki “TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili” 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı. Öte yandan Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.
BÜTÇE ONAYLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı
Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.
Özel bir turnuvada Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak finale çıkma hakkı kazanamadı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferi için devreye girdi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, Yanina Wickmayer'i 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.
Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.