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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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TFF'de statü değişikliği yok

TFF'de statü değişikliği yok

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AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki “TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili” 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı.

TFF Olağan Genel Kurulu, dün Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşti. TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki “TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili” 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı. Öte yandan Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı

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