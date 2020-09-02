AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Şirketleşme çok önemli. Ana hedef, kulüplerin dernek statüsünden kurtulup, anonim şirket statüsünde hayatına devam etmesi. Özel sektörün takımlardan hisse almasına sıcak bakıyoruz.”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurulu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu: “1 Ekim itibarıyla stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30’u oranında seyirci alacağız. İlerleyen süreçte dolu stadyumlarda eski coşkulu günlere döneceğiz. Yıllar önce, Türk futbolu mahkeme kapılarında bekletilir, kongrelerde kavga, gürültü, kıyamet kopardı. Artık o dönemler geride kaldı. O günleri yeniden yaşama niyetiyle hareket eden veya etmeye hazırlananlar ne kendilerine ne de futbola fayda sağlarlar. Futbolumuza sadece zarar verirler.



BİRBİRİMİZE HEP GÜVENELİM...

Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Merkez Hakem Kurulumuz ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız. Ama bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, hakemlerimize güvenmesi şart. Büyük işler, başarılar ve huzur, karşılıklı güvenle başlar... Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım. Önümüzde zor bir yıl bizi bekliyor. Bu yılı bir araya gelerek, konuşarak, birbirimize destek vererek atlatacağız. Bu işleri nasıl beraber götüreceğimizi birlikte çalışıp göreceğiz.

DERNEKLERDEN KURTULMALIYIZ

Şirketleşme çok önemli. Derneklerden bir an önce kurtulmayı federasyon olarak istiyoruz. Ana hedef, kulüplerin dernek statüsünden kurtulup, anonim şirket statüsünde hayatına devam etmesi. Sponsorlara çok önem veriyoruz. Temiz sermayenin Türk futboluna girmesini, Türk futbolunu desteklemesini istiyoruz. Örnekleri var. Bir takımı alıp hızla bir yerlere taşımaktalar. Özel sektörün takımlardan hisse almasına sıcak bakıyoruz. “

TFF'de statü değişikliği yok

YAYIN MÜJDESİ

Özdemir: “TFF 2. lig ve TFF 3. Lig’in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefi mizdi. Bu hedefi miz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. İmzaları da atacağız."

ALT LİGLERE LİMİT!..

Özdemir: “Süper Lig’e takım harcama limitlerini getirdik. Koyduğumuz harcama limitlerinde takımlar bunların içine girmekte zorlanıyor. Bundan sonra TFF 1. Lig’e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2, hatta TFF 3. Lig’e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz."

TFF'de büro giderleri 23 milyon lira