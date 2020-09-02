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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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TFF'de büro giderleri 23 milyon lira

TFF'de büro giderleri 23 milyon lira

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AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Erhan Kamışlı, “126 milyon liranın içinde bina ve elektronik bilet harcamaları bulunmakta. Sadece sınıflandırma farkından dolayı büro giderleri 23 milyon liradır” dedi.

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, giderler konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi: “2019-20’de 870 milyon lira gelir, 919 milyon lira giderimiz oldu. Asılsız eleştirilere muhatap olduk. Bunların başı 126 milyonluk büro giderleriydi. TFF, özel bir statü olduğu için kurumlar vergisinden muaftır. TFF, amortisman gideri yazmamaktadır. 126 milyon liranın içinde bina ve elektronik bilet harcamalarımız vardır. Sınıflandırma farkından dolayı büro giderleri 23 milyon liradır.

VAR MASRAFLARI 38 MİLYON LİRA

Personel bütçemiz 56 milyon liradan 57 milyon liraya çıkmıştır. Personel azaltması nedeniyle ödediğimiz kıdem ve ihbar harcamaları da buna dahildir. Huzur hakları 5,2 milyon liradan 4,5 milyon liraya inmiştir. Taşıt giderleri olar 9 milyon lira harcama değil provizyondur. 38 milyonluk VAR masraflarını 18 milyon liraya indirdik. Profesyonel futbol giderleri olan 430 milyon liranın içinde Şampiyonlar Ligi finali ve Olimpiyat Stadı’nın harcamaları da bulunuyor. Milli Takımlar için 44 milyon lira olan harcamayı 55 milyon liraya çıkardık. Bu harcamalar futbolu zenginleştirmek için yapılmıştır.”

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2,2 MİLYAR ÖDEDİK

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı “Geçmiş sezonda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve amatör liglere toplamda 2,2 milyar lira para aktardık” dedi.

TÜM EVRAKLAR ULAŞTIRILDI

Öte yandan, TFF'nin bir diğer başkan vekili Mehmet Baykan, TFF Olağan Genel Kurulu’yla ilgili usulsüz olduğunu iddia eden Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye yanıt verdi. Baykan, “Tüm evraklar zamanında üyelere ulaştırılmıştır” dedi.

TFF'de statü değişikliği yok

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