Taylan Antalyalı'nın 4 numarayı seçmesinin sebebi belli oldu

Gaziantep FK karşısında çok iyi oynayan Taylan Antalyalı’nın neden 4 numaralı formayı seçtiği açıklığa kavuştu. Genç orta saha oyuncusu, Gerrard hayranı. Selçuk sonrası 8 numarayı Babel alınca, Taylan da Gerrard’ın İngiltere Milli Takımı’nda giydiği 4 numarayı seçti.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Trabzonspor'un Hocası Eddie Newton, “Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama pek de öyle olmadı.
Kolombiya basını, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol-1 asistle oynayan Radamel Falcao'yu yere göğe koyamadı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın 4 numarayı seçmesinin altında yatan nedenin Steven Gerrard olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer müjdesi verdi: “Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamız Fatih Terim'in listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. Etebo'dan sonra bir orta saha daha almayı düşünüyoruz.”
Süper Lig'de açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkarken, Trabzonspor'da ise takımın en önemli gol silahı Alexander Sörloth, Türkiye'ye gelmediği için forma giyemeyecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.