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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
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Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Orta saha geliyor...

Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Orta saha geliyor...

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AKŞAM

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer müjdesi verdi: “Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamız Fatih Terim'in listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. Etebo'dan sonra bir orta saha daha almayı düşünüyoruz.”

Metin Oktay’ın anma töreninde konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Bütün futbolculara örnek olan, herkesin örnek aldığı, Türkiye’de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. O’nu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.

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BİZDE HERKES SATILDI

Albayrak, “Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli bir futbolcumuz var. İnşallah Etebo’nun dışında orta sahaya bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray’da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı” diye konuştu.

KAYIP 6 MİLYAR EURO

Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray’da transfer bitmez. Hem alırız hem satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar euro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü’ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye’ye dönmeyi diliyorum.” dedi.

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OKAY’I VERMEDiLER

Abdurrahim Albayrak, “Okay Yokuşlu, çok önemli bir futbolcu. Kendisi gelmek istediğini söyledi. Celta Vigo maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmüyor. Okay’ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız.” dedi.

KRAL UNUTULMADI 

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncusu, Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yılında Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

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