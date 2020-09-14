SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

Sörloth'un yokluğu çok etkiledi Sörloth'un yokluğu çok etkiledi Trabzonspor'un Hocası Eddie Newton, “Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek” demişti ama pek de öyle olmadı.

Kolombiya basını: Kaplan kükredi Kolombiya basını: Kaplan kükredi Kolombiya basını, Gaziantep FK'ya karşı 2 gol-1 asistle oynayan Radamel Falcao'yu yere göğe koyamadı.

Taylan'ın 4 numarayı seçmesinin sebebi belli oldu Taylan'ın 4 numarayı seçmesinin sebebi belli oldu Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın 4 numarayı seçmesinin altında yatan nedenin Steven Gerrard olduğu ortaya çıktı.

Galatasaraylılara orta saha müjdesi Galatasaraylılara orta saha müjdesi Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer müjdesi verdi: “Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamız Fatih Terim'in listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. Etebo'dan sonra bir orta saha daha almayı düşünüyoruz.”